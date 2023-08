Tutto pronto per l’evento di punta dell’estate di Loro Piceno: il Vino cotto Festival, che si aprirà domani (24 agosto) e andrà avanti fino a domenica e che raggiunge così la sua 51esima edizione.

I visitatori avranno la possibilità di poter scegliere una gamma completa di esperienze, a cominciare dal cibo, cultura, per passare alla musica fino a spettacoli ed eventi. Nel centro storico, abbellito da luminarie e dai mercatini artigianali, numerosi saranno i punti ristoro con piatti tipici della tradizione contadina, preparati con cura grazie alle conoscenze e modi di fare di una volta, fino a piatti più elaborati, anche in abbinamento con il protagonista principe delle quattro serate: il vino cotto di Loro Piceno.

Le proposte musicali spazieranno dal liscio, dalla musica italiana, dalle cover, dagli artisti internazionali fino alla disco music per i più giovani presentata da professionisti di fama internazionale, spaziando dal rock al punk, per passare attraverso suoni e melodie balcaniche fino alla musica funky. Nelle tre serate finali, la piazza degli spettacoli in via Crispi sarà il luogo dedicato ai più piccini, con artisti di strada, dolci e tanto altro ancora per far felici tutti i bambini.

Una parte del paese appartata ed intima come l’Orto dei Pensieri, bellissimo parco all’aperto che affaccia sulle colline marchigiane con una vista che spazia fino all’Adriatico, vedrà alternarsi docenti universitari, giornalisti e scrittori intratterranno il pubblico su tutto quello che di più filosofico riguarda l’essere umano. Anche questa edizione vedrà presente Stefano Massini, primo autore teatrale italiano a vincere un Tony Award. L’associazione Amici dell’Atletica, poi, organizzerà venerdì la 33esima edizione della celebre Marcialonga in notturna, con un magnifico e suggestivo percorso cittadino denominato scalata al castello, che si snoda lungo le vie del centro storico.

«Sarà inoltre possibile visitare tutti i musei del paese, che per i quattro giorni rimarranno aperti – sottolinea il sindaco Robertino Paoloni – dal bellissimo Museo delle Due guerre mondiali, appena ampliato, al Museo della Storia postale dei Monti Azzurri, al Museo della Birra, particolarissimo ed unico nel suo genere nel centro Italia, dove sono esposti bicchieri e bottiglie da ogni parte del mondo. Sarà possibile inoltre visitare mostre di pittura di artisti locali. Imperdibile per il visitatore sarà, infine, una visita al Castello Brunforte, dove poter ammirare l’antica cucina del 1600. E poi gran finale con il solito, magnifico spettacolo pirotecnico».