Due giovani, appena scesi dal treno alla stazione di Macerata, segnalati dal cane antidroga. Il primo, trovato con poco meno di un grammo di hashish, riferisce di averli acquistati poco prima dal suo compagno di viaggio, trovato in possesso di circa sei grammi della stessa sostanza e di poco più di mille euro in contanti.

Dalla perquisizione nell’abitazione di quest’ultimo, saltano fuori 85 grammi di hashish oltre ad un coltello e un bilancino. Arrestato un 22enne di Macerata, J. N., è ai domiciliari. Segnalato come assuntore alla prefettura il 20enne di Montegranaro che aveva acquistato la dose.

L’operazione è della guardia di finanza di Macerata, svolta con l’unità cinofila antidroga della Compagnia di Civitanova alla stazione ferroviaria del capoluogo. E’ lì che il cane antidroga Hanima ha segnalato con insistenza ai militari i due giovani, appena scesi dal treno. Immediato il controllo, il 20enne residente a Montegranaro aveva addosso poco meno di un grammo di hashish e ha raccontato di averli acquistati dall’altro ragazzo, 22enne di Macerata.

Quest’ultimo, controllato dai finanzieri, è stato trovato in possesso di sei grammi della stessa sostanza e di 1.050 euro in contanti. Le Fiamme gialle del capoluogo hanno così deciso di recarsi nell’abitazione del ragazzo di Macerata e, all’interno di una vetrinetta nella camera del giovane, hanno trovato circa 85 grammi di hashish oltre ad un coltello e un bilancino. In totale sono stati sequestrati oltre 90 grammi di hashish. Il 22enne è stato arrestato e si trova ai domiciliari, il 20enne è stato segnalato alla locale Prefettura. Per l’arrestato, difeso dall’avvocato Maurizio Ballarini, domani si svolgerà la convalida al tribunale di Macerata.