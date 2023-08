La giunta comunale ha approvato una delibera per il mantenimento in servizio del vicecomandante della polizia municipale Fabrizio Calamita che sarebbe dovuto andare in pensione dal prossimo primo settembre. Invece per Calamita è scattata – come previsto dalla normativa del settore, la proroga di poco meno di un anno fino al compimento dell’età pensionabile, a 65 anni. Di recente il corpo della polizia municipale , guidato dal comandante Danilo Doria, aveva visto l’individuazione di tre figure di elevata professionalità e la rivisitazione della struttura organizzativa del corpo. La nuova organizzazione del Comando prevede, infatti, un Ufficio Attività Interne che comprende le unità operative Commercio Controllo e Coesione sociale, Segreteria e gestione Comando, Verbali e Contenzioso e un Ufficio Attività Esterne con le unità operative Mobilità e Sicurezza Urbana, Viabilità, Infortunistica e Polizia Giudiziaria e Tutela Ambientale.

Il coordinamento dell’Ufficio Attività Interne e delle relative unità operative sono state assegnate al vice comandate Maura Castellucci mentre quello dell’Ufficio Attività Esterne e delle relative unità operative al vice comandante Fabrizio Calamita. Per quanto riguarda invece la responsabilità delle singole Unità Operative sono state assegnate per Commercio Controllo e Coesione Sociale al commissario Fiorenzo Fiorani, con l’ausilio dell’ispettore Giancarlo Costantini in qualità di addetto e responsabile al coordinamento, Segreteria e Gestione Comando al sostituto commissario Maria Pia Marrocchella, Verbali e Contenzioso al sostituto commissario Ilaria Ferranti, Mobilità e Sicurezza Urbana al commissario Alessandro Crescenzi con l’ausilio dell’Ispettore Giuseppe Battista, responsabile di coordinamento, Viabilità, Infortunistica e Polizia Giudiziaria al commissario Fiorenzo Fiorani, con l’ausilio degli ispettori Lorella Martinelli e Walter Vallesi responsabili di coordinamento e, infine,Tutela ambientale al commissario Fabrizio Calamita.

(L. Pat.)