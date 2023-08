Presentata e attiva la ciclostazione per e-bike con punto ricarica veicoli elettrici in piazza Dante. La ciclostazione di Castelraimondo si compone di otto stalli per l’alloggiamento di e-bike più una colonnina di ricarica per veicoli. Hanno partecipato all’inaugurazione il sindaco Patrizio Leonelli, il vice sindaco Roberto Pupilli, l’assessora Elisabetta Torregiani, il consigliere regionale Renzo Marinelli, Stefano Belardinelli, presidente della Contram, il geometra Sergio Mancinelli e l’architetto Valentina Gagliardi della Contram.

La ciclostazione di Castelraimondo fa parte della rete di ciclostazioni nate con il progetto “Sistema di Mobilità Sostenibile Ciclabile nelle Vallate del Chienti e del Potenza” in attuazione dell’azione 26.3 di cui all’Asse 8 di Eventi Sismici Por Fesr Marche 2014/2020 “Interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e ciclo-pedonali e per l’incentivazione di trasporti urbani puliti”, un progetto che è arrivato a conclusione da qualche mese ed ha visto come stazione appaltante l’Unione Montana Potenza, Esino Musone. «L’obiettivo del suddetto progetto è quello di valorizzare le aree montane dal punto di vista turistico, economico e infrastrutturale – si legge in una nota – prevedendo la realizzazione di infrastrutture dedicate alla mobilità eco-sostenibile, alla costruzione di opere complementari al servizio dei ciclisti (parcheggi dedicati, attrezzaggio nodi di scambio intermodale, ciclostazioni, punti d’ informazione ciclo turistica) e all’individuazione di percorsi cicloturistici (ciclovie) all’interno delle aree urbane del cratere sismico, riqualificando percorsi e strade secondarie poco trafficate».

Sono 16 i Comuni interessati: Camerino – Castelraimondo – Cerreto D’Esi – Corridonia -Esanatoglia – Fabriano – Macerata – Matelica – Mogliano – Petriolo – Pollenza – San Severino – Sarnano – Tolentino – Treia – Urbisaglia. La ciclostazione è di proprietà del Comune e sarà gestita dalla Contram Mobilità, nell’ambito dell’integrazione dei servizi di trasporto pubblico locale della Provincia di Macerata, per il tramite dell’impresa consorziata. La gestione è garantita dal sito: “contram.ecospazio.it”, un’applicazione che può essere utilizzata anche da smartphone e che rende l’utente completamente autonomo. È sufficiente registrarsi, collegare un metodo di pagamento e seguire le semplici istruzioni che si trovano sia on line che affisse sulla ciclostazione. La ciclostazione di Castelraimondo andrà a fare parte di un più ampio circuito di ciclostazioni dell’entroterra (in espansione) che al momento comprende Camerino e Sefro. Questo sta a significare che l’utente potrà fruire con il suo account e la medesima applicazione di tutti i servizi legati alle ciclostazioni ad esso connesse e, ad esempio, prendere una bicicletta a Camerino, riconsegnarla a Castelraimondo e poi recarsi in stazione (facilmente raggiungibile a piedi da Piazza Dante) a prendere un treno o un autobus.