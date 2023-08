Arte e suggestioni hanno incantato il borgo di Crispiero lo scorso fine settimana grazie a “I suoni delle terre mutate”. La seconda edizione della kermesse firmata dall’artista Ambra Lorito, dopo che l’anno scorso la prima si era svolta a Castel Santa Maria, ha accolto decine di artisti di vario genere che hanno messo a disposizione la propria arte, fisica o musicale, per creare un percorso suggestivo tra le vie del borgo. Tutto ovviamente accompagnato da prelibatezze del territorio e scorci mozzafiato in una Crispiero che è stata accesa anche dalla grande collaborazione degli abitanti che si sono messi a disposizione per l’evento.

Un successo corale che rende molto soddisfatta l’amministrazione comunale di Castelraimondo. «Il borgo ha risposto alla grande, i cittadini hanno partecipato e c’è stato un grande afflusso di persone da tutto il territorio – conferma il sindaco Patrizio Leonelli – abbiamo avuto il piacere di vedere delle opere bellissime e suggestive, tra tutte mi è rimasta impressa quella di Nazareno Rocchetti, un crocifisso ricavato dal legno con alla base un bambino. Particolarmente interessanti anche le varie performance musicali, a cui tra l’altro ho partecipato anche io divertendomi molto. È stato molto piacevole e affascinante, un evento sicuramente da ripetere negli anni».

Grande soddisfazione anche per l’assessore alla cultura Elisabetta Torregiani: «Un grande successo, ancora più della prima edizione – afferma Torregiani – questa volta erano coinvolti gli abitanti di Crispiero che si sono uniti e hanno lavorato insieme ad Ambra Lorito. Un pubblico numeroso ha gradito le varie installazioni artistiche e i vari momenti musicali e di meditazione durante le tre giornate. È stato organizzato anche un “dopofestival”, molto partecipato e che ha rispecchiato il successo generale della manifestazione. La ciliegina sulla torta è stata la soddisfazione degli artisti partecipanti, che hanno ammesso di essersi trovati come a casa e di aver ricevuto molti apprezzamenti per le loro opere e performance. Questo fa molto piacere e dimostra che i nostri territori oltre a essere belli sono anche molto accoglienti».

Tutto è stato reso possibile grazie al sostegno e alla collaborazione del Comune di Castelraimondo che ha presentato il progetto al Dipartimento sviluppo economico settore beni e attività culturali della Regione Marche, vincendo il bando per il sostegno all’arte contemporanea con la partecipazione di Pelicula di Michele Alberto Sereni e l’associazione culturale Le Nuove Stanze e Magonza. «Ancora una volta grazie al contributo della Regione Marche siamo andati a valorizzare un piccolo borgo come quello di Crispiero grazie all’arte e alla musica – afferma Marinelli – il nostro territorio è ricco di perle come Crispiero, basti pensare che l’anno scorso questo evento si è svolto in un altro magnifico tesoro del nostro entroterra come Castel Santa Maria. Per cui iniziative come queste sono molto importanti in questo contesto e vanno ad accendere i riflettori su zone che meritano di essere riscoperte».

Incredulità ed emozione nelle parole dell’organizzatrice Ambra Lorito: «Ancora non ci credo che anche la seconda edizione si sia conclusa – commenta Lorito – per me è stata ricca di emozioni ed è stato bellissimo connettersi così profondamente con questo territorio che ho scelto come casa per la mia vita. Ringrazio tutti gli artisti, la Pro Crispiero e quanti si sono impegnati contribuendo al progetto. Vorrei ringraziare in special modo il Comune di Castelraimondo e la Regione Marche senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile».

Ultimo tassello, ma non per importanza, la collaborazione con gli abitanti e le realtà del borgo di Crispiero: «Siamo stati molto contenti di aver ospitato quest’anno l’evento nella nostra frazione – spiegano dalla Pro Crispiero la presidente Laura Martorelli e la vicepresidente Anna Maria Manasse – siamo stati molto contenti anche del contributo artistico e del grande afflusso turistico che l’iniziativa ha portato, dall’apertura del primo giorno al dopofestival che ha chiuso con successo la manifestazione».