Il comando della Polizia locale di Macerata ha emesso un’ordinanza per modificare temporaneamente la circolazione stradale in via De Amicis per consentire lo smontaggio di una gru posizionata in un cantiere edile.

Il provvedimento valido per la giornata di lunedì 28 agosto, dalle 6 alle 18 e comunque fino al termine dei lavori, prevede in via De Amicis, nel tratto di strada compreso tra viale Don Bosco e via Cucchiari, il divieto di transito a veicoli e pedoni, il divieto di sosta con rimozione coatta e l’uscita dei mezzi d’opera su viale Don Bosco; via Niccolai invece divieto di transito per via De Amicis a veicoli e pedoni e uscita obbligata su via Carducci per i veicoli in sosta.