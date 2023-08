di Simone Corazza

Pauroso incidente nella tarda mattinata di oggi a Montegranaro. In via Bettino Craxi, infatti, si sono scontrate due vetture. In una delle due auto viaggiava una famiglia: due adulti e due bambini. Nell’altra vettura un solo automobilista.

Subito dopo lo schianto, da via Craxi è partito l’sos alla centrale operativa del 118. E così sul posto sono arrivati i sanitari e le forze dell’ordine. Mentre le divise si mettevano al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro, i primi soccorrevano le persone coinvolte nello schianto. Attenzione riservata in primis ai due bambini. Ma fortunatamente i piccoli, come pure gli adulti che viaggiavano con loro, non hanno riportato gravi conseguenze. Sono stati comunque tutti accompagnati, in codice giallo, all’ospedale di Fermo per i doverosi accertamenti medico-sanitari.

Per l’uomo al volante della seconda auto coinvolta, invece, la centrale ha ritenuto opportuno richiedere l’intervento dell’elisoccorso che, infatti, da lì a breve è arrivato a Montegranaro.

Il paziente è rimasto sempre cosciente, ed è stato portato all’ospedale di Torrette. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco che, dopo aver estratto l’uomo dalla sua utilitaria, lo hanno consegnato nelle mani dei sanitari. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per agevolare le operazioni di soccorso e per consentire alle forze dell’ordine di ultimare i rilievi prima che i veicoli fossero rimossi dal soccorso stradale Virgili.