Vanno avanti gli appuntamenti a tema, a cura di Sistema Museo, dedicati alla mostra “Sante Monachesi tra Macerata e Parigi“, allestita nelle sale dei Musei civici di Palazzo Buonaccorsi.

Mercoledì, alle 17,30, è in programma il secondo appuntamento con le visite guidate “argento” dedicate al pubblico over 65: uno speciale tour per scoprire insieme l’arte di Sante Monachesi in maniera rilassata e aperta al dialogo. La visita guidata è compresa nel costo del biglietto d’ingresso al museo.

Giovedì alle 17 ci sarà “Laboratorio Agrà”, l’ultima delle attività per famiglie e bambini dedicate alla mostra. Si tratta di un’attività creativa per ragazzi e ragazze dai 6 ai 10 anni. Agrà/agravitazionale: una parola che racchiude un mondo di significati e che proietterà i visitatori in una dimensione “spaziale”, per scoprire altre dimensioni dell’arte futurista di Sante Monachesi. L’attività ha un costo di 5 euro a bambino. Per prenotare o per avere informazioni in merito alla visita guidata argento o al laboratorio per bambini basta chiamare il numero 0733 256361 o scrivere a [email protected].

“Sante Monachesi tra Macerata e Parigi” andrà avanti fino al 24 settembre. La mostra, le collezioni del palazzo e il Museo della Carrozza sono visitabili con un unico biglietto tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.