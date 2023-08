Un ventilatore e un cartone di acqua minerale a testa per 20 famiglie bisognose. Un piccolo ma significativo gesto firmato dal Rotary Club Macerata, che ha effettuato la donazione tramite la Croce Verde.

«La donazione aspira ad attuare anche un cambio di mentalità aiutando a ricordare di bere a sufficienza di assumere frequentemente frutta e verdura, di vestirsi con abiti leggeri e traspiranti e di prendere misure preventive in tempo utile per non andare incontro alla disidratazione – sottolinea il Rotary – tendere una mano a chi ha bisogno di aiuto e sostegno è nel dna del Rotary. Il Club di Macerata ha da sempre una attenzione speciale per la terza età, a cui ha dedicato negli anni il meritevole progetto dell’Università della Terza Età e molte altre iniziative in collaborazione con Villa Cozza; ma il Club ha anche da sempre un progettualità sull’acqua, di cui ogni anno, con iniziative specifiche, fa apprezzare le caratteristiche uniche e preziose educando ad un corretto uso della risorsa e alla limitazione degli sprechi».

Unendo questi due punti, Club Rotary Macerata ha dato vita a un progetto volto a contrastare le eccessive ondate di calore dovute all’inquinamento atmosferico e all’elevata umidità registrate in Italia e nel mondo a causa dei drammatici cambiamenti climatici. L’aumentata morbilità e mortalità da esse causate colpisce soprattutto le persone più fragili e disabili e in particolare gli ultra 65enni. «In Italia nel 2003 a causa di temperature ambientali eccessive morirono 5 mila anziani in più rispetto al 2002 – rimarca il Rotary – questo problema può ripetersi e riguarda la prevenzione e la sanità pubblica, ma anche la sensibilità di tutti i cittadini e le cittadine visto che il caldo eccessivo aggrava lo stato di salute precario degli anziani affetti da malattie croniche concomitanti spesso associate a disabilità e assistenza non adeguata. Negli anziani si riscontrano infatti minore percezione del pericolo delle alte temperature, alterazione dei centri della termoregolazione, diminuzione del senso della sete, della sudorazione ed abuso di alcuni farmaci. Povertà, solitudine e basso livello culturale sono anche delle aggravanti che possono condurre a sottovalutazione e trascuratezza. Per questo abbiamo deciso di puntare su questo piccolo gesto».