«Encomio per la professionalità a Patrizia Martorelli, collaboratrice della farmacia Bisacci: da cinquant’anni ha profuso nel suo lavoro non solo l’impegno etico-professionale, ma una grande umanità mettendosi sempre al servizio dei cittadini». Inizia con queste parole la nota con cui l’amministrazione comunale di Mogliano annuncia il conferimento, avvenuto nella sala consiliare alla presenza del sindaco Cecilia Cesetti e degli assessori, di una targa di riconoscimento per la lunga attività della farmacista, occasione nella quale è stato pronunciato un discorso d’encomio alla presenza degli amici più stretti.

«Un gesto che vuol essere riconoscenza ma anche esempio per tutti – prosegue l’Ente nel comunicato -. In varie situazione ha dimostrato il suo zelo e ancor più lo spirito di sacrificio per una comunità che ha eletto come sua seconda famiglia, essendo della vicina Loro Piceno. Nelle avversità come nella recente epidemia da Covid si è offerta con efficienza e massima dedizione al suo lavoro, dando esempio di professionalità e di spiccato senso del dovere. Molte volte la sua generosità si è spinta ben oltre il suo lavoro offrendosi disponibile anche in orari desueti. Queste caratteristiche hanno sempre contraddistinto il suo prezioso contributo e le note qualità di piena affidabilità, attenzione totale ai pazienti e autentica umanizzazione della cura rendono lodevole l’attività di servizio che quotidianamente ha prestato in un clima di collaborazione esemplare e autentica vicinanza alla nostra collettività».