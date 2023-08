Incidente in autostrada intorno alle 9,30 qdi questa mattina, coinvolte due auto. E’ successo in direzione sud, tra Grottammare e San Benedetto. Feriti, per fortuna in maniera lieve, i due conducenti che sono stati soccorsi dai sanitari arrivati sul posto con le ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118. Inevitabilmente, purtroppo, la circolazione andata in tilt. Si sono infatti subito formate lunghe file con code fino a cinque chilometri in direzione sud. Scattati i soccorsi, oltre al 118 sono intervenuti anche pattuglie della Polizia Autostradale di Porto San Giorgio, una squadra dei vigili del fuoco di San Benedetto e personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di “Autostrade per l’Italia”. Auto e mezzi pesanti hanno formato una coda di ben quattro chilometri anche in direzione nord a causa dei soliti curiosi che, come purtroppo avviene sempre in casi del genere, rallentano per osservare la scena dell’incidente. A chi si trova in viaggio verso sud è consigliata l’uscita al casello di Grottammare per poi rientrare a quello di San Benedetto dopo aver percorso la Statale 16 Adriatica dove inevitabilmente il traffico sta andando in tilt anche lì.