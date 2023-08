Scontro fra due auto, una resta incastrata

Scontro fra due auto, una vettura resta incastrata in uno degli archetti parapedonali che delimitano la strada. Intervento dei vigili del fuoco in mattinata in via Cluentina a Piediripa per un incidente stradale tra due veicoli.

La squadra di Macerata è intervenuta con un’autobotte e in collaborazione con gli operatori del 118 ha provveduto ad estrarre la conducente dall’auto. La donna ha ricevuto sul posto le prime cure del caso ed è stata successivamente trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata per gli accertamenti del caso, le sue condizioni non destano preoccupazione. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza l’area dell’intervento, la polizia stradale si è occupata dei rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.