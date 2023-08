È partita oggi pomeriggio l’avventura della Cbf Balducci HR Macerata con il raduno di giocatrici, staff e dirigenti al Banca Macerata Forum: al via la quinta stagione consecutiva in Serie A per il Club arancionero, la quarta in Serie A2 dopo l’esperienza in A1 della scorsa stagione. Tanti sorrisi, obiettivi chiari e determinazione nei volti dei nuovi arrivi e di chi invece ha già vissuto precedenti annate con la maglia arancionera. Presenti 12 atlete su 13 (assente giustificata la finlandese Piia Korhonen impegnata agli Europei), lo staff tecnico, medico e dirigenziale al completo.

Dopo il raduno, le presentazioni e le parole della famiglia Balducci, del presidente Pietro Paolella, del direttore sportivo Maurizio Storani e del direttore operativo Lucia Bosetti, tutto il team ha potuto godere di un momento conviviale con la cena di benvenuto. Appuntamento per sabato mattina con i test medici e i colloqui con lo staff, poi primi allenamenti al Banca Macerata Forum in programma lunedì 21 agosto.

« Macerata è stata una tappa che io ho incrociato per tante volte nel mio percorso in A2 – dice coach Stefano Saja all’esordio con la Cbf Balducci HR – ho sempre trovato una società che univa ad una familiarità ed essere una grande famiglia, una voglia di qualità e una voglia di vincere che porta in alto. Questi sono dei valori in cui io mi ritrovo tantissimo. Quindi, quando è arrivata la richiesta di Macerata, non ho avuto molte difficoltà ad accettare.

Abbiamo una squadra molto competitiva, con tante giocatrici che hanno già tanta esperienza di questo campionato, qualche giocatrice giovane su cui puntiamo. Questo sarà un campionato molto particolare perché dopo tanti anni credo che per la prima volta ci troviamo ad avere otto-nove pretendenti alle due posizioni che regalano l’A1. Quindi sarà una bella guerra, un campionato tosto e noi cercheremo tutti i giorni di prepararci ad ogni battaglia che arriverà domenica».

«Ci ritroviamo in A2 dopo un anno in A1 – dice il capitano Alessia Fiesoli – per la società e personalmente è stata una stagione difficile ma comunque anche bello e soddisfacente, perché andare a giocare in alcuni campi è stata veramente un’esperienza incredibile. Purtroppo i risultati non sono arrivati, è stato un anno complicato e quindi ripartiamo dalla A2. Siamo pronti, siamo carichi e la squadra è stata costruita secondo me per fare molto bene. Ora ancora non ci conosciamo le altre ragazze, dovremo lavorare tanto per costruire il gruppo ma i presupposti secondo me sono buoni. Alcune le conoscevo già Giulia Bresciani, Federica Stroppa, Alessia Mazzon e Giorgia Quarchioni. Penso siano tutte ottime giocatrici e pronte per fare questa stagione insieme».

(Foto di Roberto Bartomeoli)