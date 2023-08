Direzione illuminotecnica dei lavori per la riqualificazione di vicolo Consalvi. Pubblicata da poco all’albo pretorio del Comune una determina a firma del dirigente dei Servizi Tecnici del Comune, l’ingegnere Tristano Luchetti, di affidamento di un incarico professionale a Francesca Cecarini, docente dell’Accademia di Belle Arti di Macerata. Il compenso è fissato in 15mila euro, 3mila dei quali a titolo di rimborso spese. Nell’ambito degli stessi lavori – si tratta di un progetto presentato dal settore Urbanistica guidato dall’assessore comunale Silvano Iommi per accedere ai fondi del bando regionale “Contributi per installazioni artistiche di light design per la valorizzazione dei borghi e centri storici” – è stata pubblicata un’altra determina per le forniture del materiale, una spesa di circa 46mila euro che andranno alla ReMa Tarlazzi (24mila euro) e alla Mariani srl (22mila euro).La spesa prevista per i lavori è di 114mila euro. Vicolo Consalvi è una delle zone del centro storico forse più rappresentative di quello che era l’antico «castrum», collegamento tra via Gramsci, all’altezza del palazzo delle Poste, e via Matteotti, il vicolo che per decenni ha ospitato la Marguttiana ed ora ha uno spazio artistico negli ex locali della Tipografia Operaia. Soddisfatto l’assessore Silvano Iommi: «Andiamo a realizzare un progetto bellissimo di light design strategy, non un singolo monumento illuminato ma un’intera strada».

(l. pat.)