di Alessandra Pierini

Parcometri non funzionanti da giorni in viale Trieste a Macerata. «Non è la prima volta che faccio la caccia al parcometro» racconta una automobilista di Recanati che per esigenze di vario genere frequenta spesso Macerata. La donna, che preferisce non rendere note le sue generalità, racconta che è stata multata sabato 12 agosto dagli ausiliari del traffico Apm per poi rivolgersi agli uffici ed avere solo oggi una risposta: «Sono arrivata a Macerata sabato pomeriggio, ho parcheggiato in viale Trieste e sono subito andata al parcometro a pagare. La macchinetta era rotta e un cartello diceva di andare a quella più vicina. Così ho fatto ma la successiva non prendeva soldi né a me, né ad altri automobilisti che stavano facendo lo stesso giro. Quel giorno avevo anche male ad un ginocchio e non riuscivo a camminare bene».

A questo punto la donna si è rivolta al personale di un bar: «Mi hanno consigliato di scrivere un avviso spiegando l’accaduto e di metterlo sul cruscotto. Così ho fatto». Tornata dopo poco più di mezz’ora la donna ha trovato la sanzione. «Ho tentato di parlare con qualcuno ai numeri indicati ma senza successo, quindi ho inviato una mail in cui spiegavo che non mi sento in copa perchè ho fatto il possibile per pagare il ticket».

Oggi l’automobilista si è recata personalmente agli uffici dell’Apm per avere una risposta prima della scadenza dei dieci giorni utili per pagare l’importo ridotto. «Mi hanno detto che sarei dovuta andare in piazzale Nazario Sauro dove c’era un parcometro funzionante. Non mi sembra affatto giusto. Non si può fare ogi volta la caccia al parcometro». Intanto il parcometro rotto non è ancora stato riparato e ancora oggi c’è il cartello che indica di rivolgersi al prossimo.