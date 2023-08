di Giorgio Fedeli

Tragedia oggi pomeriggio poco prima delle 16 a Porto Sant’Elpidio. Un uomo, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, mentre si trovava in acqua ha accusato un malore che si è rivelato fatale.

Il bagnante si trovava in acqua, nello specchio di mare davanti alla spiaggia libera, tra gli chalet ControVento e Saxa Beach. A notare il corpo inerme tra le onde sono stati dei ragazzi impegnati a fare kite-surf, primi a soccorrere l’uomo. Grazie a loro l’sos è anche arrivato sulla battigia. E così gli assistenti bagnanti in servizio sono subito entrati in acqua.

Il corpo dell’uomo è stato così trasportato fin sulla riva. E lì sono arrivati i sanitari della Croce verde Porto Sant’Elpidio e il personale dell’automedica di Fermo che hanno tentato in ogni modo, e con qualsiasi manovra salvavita, di rianimarlo. Ma il cuore aveva purtroppo già definitivamente smesso di battere.

La notizia si è rapidamente diffusa sull’arenile tra lo sconcerto e la costernazione dei bagnanti che in quel momento si trovavano in spiaggia. Sul posto sono ovviamente arrivati i militari della Capitaneria di Porto, che si stanno occupando di ricostruire la tragedia, la Polizia locale e una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri di Fermo.