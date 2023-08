Il funerale di Agostino Seri, l’uomo di 77 anni morto ieri pomeriggio in un incidente in campagna, si svolgerà domani a Colmurano. Seri è rimasto schiacciato sotto ad un trattore che stava utilizzando per trasportare del materiale per accudire dei cavalli (aveva un rimessaggio).

Il mezzo agricolo, lì in contrada Coste, a Colmurano, dove viveva Seri, è prima andato a scontrarsi con l’auto del 77enne e poi si è rovesciato, schiacciandolo. Per i soccorritori del 118 e per i vigili del fuoco non è stato possibile salvare la vita a Seri. Il corpo, una volta che è stato estratto da sotto al mezzo agricolo, è stato portato all’obitorio di Macerata. Lì oggi è possibile far visita alla camera ardente. Domani alle 17 ci sarà il funerale, nella chiesa (centro di comunità) di Colmurano. L’uomo lascia i figli Alessandro (poeta ed editore) e Paola, e il fratello Silvio che vive a Colmurano. Il 77enne oltre che a Colmurano era conosciuto a Macerata dove diversi anni fa aveva una merceria in corso Cavour. A Colmurano si dedicava invece alla sua grande passione: i cavalli.