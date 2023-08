«Percorso delle acque, incuria da parte del Comune del ponte romano e delle torri di Prefoglio», a dirlo è la lista di minoranza Muccia verso il futuro. Il percorso delle acque, tra la frazione di Fiume e Pieve Torina, ha attirato «migliaia di persone da due anni a questa parte per passare la giornata tra percorsi, frescura e storia – dice la lista in una nota -. La frescura è offerta dalla natura, il percorso dalla lungimiranza di chi ha saputo scommettere nel patrimonio paesaggistico locale, per la storia ma soprattutto per il deterioramento dei monumenti, è indiretto protagonista il comune di Muccia che si fa notare per l’incuria e l’abbandono del ponte romano e delle torri di Prefoglio».

La lista aggiunge che ponte e torri erano stati restaurati dopo il sisma del 1997 ma «non hanno mai visto da allora un solo operario comunale curare il verde che oggi ha invaso le delicate strutture con danni sempre più evidenti per l’edera e gli arbusti nati e cresciuti tra le pietre. Ciò che non ha distrutto il terremoto lo sta facendo la politica del non fare dall’attuale (e storica quasi come il ponte romano) amministrazione locale. La medesima sembra indifferente persino alle condizioni della torre longobarda di Massaprofoglio scelta come simbolo di lista (si fa appello al presidente dell’Unione montana di Camerino e alla Regione e alla Soprintendenza per i beni culturali, affinché esercitino poteri di impulso o di sostituzione nelle funzioni per inerzia della amministrazione locale, prima che sia troppo tardi)».