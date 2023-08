Conto alla rovescia a Porto San Giorgio per il sabato più entusiasmante della stagione estiva. Il 19 agosto allo chalet Le Gall arriva Achille Lauro. L’artista partenopeo sarà nel club di Daniele Maria Angelini per un concerto dj set a partire dalla mezzanotte.

E raccoglierà idealmente il testimone dai The Kolors che invece animeranno la notte di Porto San Giorgio a partire dalle 21.30 col concerto organizzato dal Comune. Una lunga notte nel segno della musica per cercare di risollevare la stagione nella sua settimana clou. E c’è grande attesa e aspettativa per l’evento anche perché Achille Lauro, a 7 anni dal debutto, è tornato a scrivere chiuso in studio per lavorare ad un nuovo progetto e non ha fatto un tour in concerto. Unici “strappi alla regola” 4 puntate in club esclusivi di Sicilia, Calabria, Abruzzo e, per le Marche, in esclusiva proprio al Le Gall dove riproporrà i suoi successi, da Rolls Royce a Me ne frego, da C’est la vie al tormentone estivo Fragole.

E per la data sangiorgese cresce l’attesa: «stiamo per ospitare il nostro evento clou dell’estate – ha detto l’amministratore della società che gestisce il Le Gall Daniele Maria Angelini – dopo l’inaugurazione entusiasmante dello scorso 3 giugno con Damante arriverà Achille Lauro che ha scelto il nostro locale come tappa del suo selezionatissimo tour estivo, solo 4 date. Stiamo definendo il piano della sicurezza per Porto San Giorgio, prima ci sarà il concerto dei The Kolors organizzato dal comune e dopo la mezzanotte arriverà Achille Lauro per un dj set in cui canterà le sue canzoni in formula clubbing».

Angelini parla poi anche della stagione che sta per concludersi: «abbiamo passato un Ferragosto ottimo sul piano delle presenze con il nostro format residence Senorita, ma è stata una stagione a fasi alterne, in parte anche disturbata dal maltempo che ha rovinato alcuni weekend». Le aspettative tuttavia sono alte per questo week end: «speriamo di bissare l’appuntamento di Ferragosto e dare il nostro contributo alla stagione turistica a Porto San Giorgio che registrato un calo di presenze attorno al 30%». I biglietti per Achille Lauro sono prenotabili sul circuito Ciao tickets. Tavoli prenotabili online per Le Gall.

(Articolo promoredazionale)