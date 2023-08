di Gianluca Ginella

Muore schiacciato dal trattore, tragedia nelle campagne di Colmurano dove questo pomeriggio ha perso la vita un uomo di 77 anni. L’incidente è avvenuto in contrada Coste, una zona che s’inoltra nelle campagne e dove oggi pomeriggio sono intervenuti i soccorritori e l’eliambulanza con la speranza di salvare la vita al 77enne, ma non è stato possibile.

L’allarme è scattato intorno alle 18,15. Secondo la ricostruzione dell’accaduto (gli accertamenti vengono svolti dai carabinieri della Compagnia di Tolentino), il 77enne si trovava alla guida di un trattore quando il mezzo, per cause da chiarire, forse per un malfunzionamento, è andato a scontarsi contro l’auto che l’uomo aveva posteggiato sul suo terreno. A quel punto il trattore si è rovesciato e ha schiacciato il conducente. Sul posto per prestare i soccorsi sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. Nella speranza di salvare il ferito il 118 ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il velivolo è atterrato in un campo vicino a dove è avvenuto l’incidente. Ma quando è ripartito a bordo non c’era nessun paziente, per il 77enne non c’è stato nulla da fare. Persona molto conosciuta nella cittadina, appassionato di cavalli, la notizia della morte del 77enne si è subito diffusa. «Sono notizie che lasciano il segno nelle piccole comunità, tragedie che sconvolgono la famiglia e tutte le comunità – dice il sindaco Mirko Mari -, l’amministrazione si stringe al dolore della famiglia».

(Servizio in aggiornamento)