di Marco Pagliariccio

Si è spento di ieri a 79 anni l’artista William “Vivì” Medori. Era ricoverato da qualche giorno all’ospedale di Macerata per l’aggravarsi delle sue condizioni, visto che combatteva da alcuni mesi contro una malattia.

Fratello di Douglas, storico gioielliere di piazza Cesare Battisti scomparso ormai due anni e mezzo fa, una vita da agente di commercio ma con un’innata passione per l’arte, aveva iniziato a metterla in pratica già in età avanzata, all’inizio degli anni Duemila, diventando discepolo di Silvio Craia. Dall’apprendimento dei primi rudimenti pratici nello studio del grande artista corridoniano, rapidamente le sue creazioni sono però diventate molto apprezzate per la loro particolarità. Vivì, infatti, amava recuperare materiali che andavano al macero e dar loro nuova vita attraverso la sua creatività.

«L’ho visto l’ultima volta domenica scorsa, era ancora a casa, ma già molto debilitato – racconta Daniele Taddei, critico d’arte ma soprattutto amico e curatore di diverse mostre di Medori, compresa l’ultima, quella del settembre 2022 al Ninò Cafè – le sue condizioni sono precipitate nel giro di pochi giorni. Lui ha avuto sempre dentro questa passione per l’arte e frequentando lo studio di Craia, studiando i libri sui grandi artisti americani e seguendo le trasmissioni televisive pian piano è passato dalla teoria alla messa in pratica. L’arte da passione è diventata pian piano la sua vita, diceva che lo aveva letteralmente salvato. Lui lavorava spesso di notte, a volte metteva pure a rischio la sua abitazione maneggiando il fuoco o altro. L’ho aiutato spesso nell’allestire delle mostre, andavamo insieme a conoscere grandi artisti, è stato una persona di una sensibilità unica».

«Abbiamo fatto tante cose insieme, l’ultima “Marche d’autore” – ricorda David Miliozzi, consigliere comunale – ha lavorato sempre sulla materia e sulla ricerca dei materiali da utilizzare per le sue opere. Aveva una grande libertà creativa. Spirito libero, artista vulcanico sempre attivo, instancabile sperimentatore, un amico speciale e un maestro di vitalità ed eterna giovinezza».

Lascia la moglie e una figlia. Il funerale è in programma per domani mattina alle 10 alla chiesa della Santa Madre di Dio, a Macerata.