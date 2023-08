Nei prossimi giorni cambierà, temporaneamente, la circolazione stradale in via Tucci a Macerata per consentire i lavori di fresatura e asfaltatura di un tratto della strada. Per consentire l’intervento la Polizia locale ha emesso un’ordinanza che sarà in vigore da lunedì 21 agosto fino a venerdì 15 settembre. Il provvedimento prevede in via Tucci: senso vietato, in via Tucci, all’incrocio con rotatoria con via Mattei, per i veicoli che circolano in via Mattei provenienti da via San Francesco; direzione obbligatoria dritto, all’incrocio con la rotatoria di via Tucci, per i veicoli provenienti da via Roma e circolanti in via Mattei diretti verso via San Francesco; senso unico di marcia in via Tucci, dall’incrocio con rotatoria dell’omonima via, per i veicoli diretti verso via Mattei.