Ritorna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate ginesina, il raduno dei trattori d’epoca con esposizione, in programma il 19 e 20 agosto a Passo San Ginesio. A presentare l’evento (ingresso libero) Marco Moscatelli e Francesca Berrettini, diversi gli appuntamenti in programma, su tutti l’esibizione della tradizionale aratura con mucche di razza marchigiana e il convegno con l’agronomo Daniele Paci. «È un momento di valorizzazione del nostro territorio e delle nostre tradizioni, organizzato dall’amministrazione comunale con la collaborazione del gruppo amatori trattori d’epoca “Le teste calle”», si legge in una nota degli organizzatori.