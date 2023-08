E’ previsto per mercoledì mattina l’arrivo in porto ad Ancona della nave Ong Humanity 1. Salvo imprevisti, l’imbarcazione con a bordo 106 persone di cui 20 sono minorenni non accompagnati compresi alcuni adolescenti e due bambini; diverse donne delle quali una incinta; è previsto intorno alle 10 alla banchina 19.

Per la Humanity 1 è il secondo approdo nello scalo dorico, dopo quelli della Geo Barents e della Ocean Viking. Il precedente sbarco, il più consistente del 2023, era avvenuto il 15 luglio scorso quando l’imbarcazione Ong trasportò 199 migranti.

Intanto, in prefettura è previsto nella giornata di oggi un tavolo sulla sicurezza pubblica per organizzare sia la macchina dell’accoglienza, sia per affrontare alcune tematiche riguardanti l’occupazione di alcune zone della città da parte di clochard.