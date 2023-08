Per chi non ama il mare l’alternativa a Ferragosto c’è: i musei civici di Palazzo Buonaccorsi, la mostra e altri siti culturali di Macerata saranno visitabili e aperti nella giornata di martedì 15 agosto. Una preziosa occasione per i turisti di trascorrere una giornata all’insegna dell’arte e della cultura e per i cittadini di rivedere, o magari conoscere più da vicino, i beni culturali e le bellezze architettoniche della città.

«C’è un flusso costante di visitatori per la rete museale in questo periodo di agosto – interviene l’assessore alla cultura Katiuscia Cassetta -. E’ quindi importante essere aperti ed accogliere nel miglior modo i tanti turisti, soprattutto stranieri, che apprezzano la cura della città e l’ottima offerta culturale che Macerata offre, dal Macerata Opera Festival alle mostre allestite. I continui apprezzamenti che riceviamo sono per noi motivo di grande orgoglio e il segno tangibile che le scelte operate vanno nella giusta direzione».

Sia oggi, lunedì 14 agosto che domani, martedì 15 agosto, infatti, lo Sferisterio, palazzo Buonaccorsi e la torre civica sono aperti come da consueto orario: Sferisterio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, palazzo Buonaccorsi dalle 10 alle 19 e la torre civica con visite guidate alle 10.30, 12, 15, 16, 17 e 18. L’area archeologica di Helvia Recina sarà invece possibile visitarla dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 esclusivamente su prenotazione da effettuare al numero 0733 492937. Ingresso gratuito.

Per quanto riguarda le mostre al piano nobile di Palazzo Buonaccorsi ad accogliere il visitatore, fino al 24 settembre, c’è l’esposizione “Sante Monachesi tra Macerata e Parigi” che racconta il legame del celebre artista maceratese con la città di Parigi. Promossa dal comune di Macerata, dall’assessorato alla Culturacon Macerata Musei, l’esposizione, curata da Maurizio Faraoni si avvale del supporto scientifico di Donatella Monachesi. Sarà visitabile fino al 24 settembre. Il percorso espositivo, attraverso una selezione di oltre 60 opere tra disegni e pitture, ripercorre gli anni in cui l’artista lascia la sua città alla volta di Parigi presentando una serie di documenti d’archivio, foto, lettere, sculture, disegni inediti, dipinti, alcuni dei quali esposti nella galleria Silvagni nel 1950 e che ritraggono i famosi “Muri ciechi”, opere pittoriche in cui Monachesi trasforma e reinterpreta i profili ciechi delle facciate parigine.

Per quanto riguarda l’infopoint Macerata, il punto informativo di piazza della Libertà, nel mese di agosto sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19 e il venerdì dalle 10 alle 23.