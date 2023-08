«Grande successo per “Gustose tradizioni al parco” sotto ogni aspetto e per la salvaguardia di uno dei luoghi paesaggistici più belli della nostra zona». Ad affermarlo in una nota è il Comune di Mogliano, che stila un bilancio dell’iniziativa.

«Maddalena Striglio con l’originalissimo copricapo ispirato ai fondali marini realizzato a mano dall’associazione Amanuartes è la vincitrice dell’edizione 2023 di “Tanto di Cappello” evento all’interno di “Gustose tradizioni al parco fluviale S.Croce” a Mogliano – prosegue la nota -. Due giorni all’insegna della riscoperta delle tradizioni locali e dei cibi del tempo che fu. Sold out sia venerdì 11 che sabato 12 agosto: moltissimi vacanzieri che si trovano a trascorrere le vacanze estive nella nostra provincia hanno avuto modo di gustare i piatti tipici ed i sapori del tempo che fu, complimentandosi per la loro genuinità.

Originali e significativi i quadri che hanno fatto rivivere anche visivamente arti ed usanze di alcuni decenni addietro, come l’arte dell’intreccio a mano dei cappelli ad opera di alcune artigiane di Montappone. Seguitissimi anche i racconti della Sibilla appenninica con l’accompagnamento di bravissimi stornellatori, le visite guidate all’interno della chiesa a cura della professoressa Anna Luchetti ed il divertente Giordano Show a conclusione dell’evento».