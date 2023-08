Rievocazione storica del Palio dell’Assunta a Fiuminata per celebrare il passaggio della principessa Isabella D’Este nella cittadina e a Pioraco, duecento figuranti e tanto pubblico. «Sono sorpreso da tanta partecipazione: più persone che durante l’evento per miss Italia» dice il sindaco di Fiuminata, Vincenzo Felicioli, sull’ottava edizione del Palio dell’Assunta, rievocazione storica che si è svolta ieri. «Il palio nasce sulle ceneri di una rievocazione che si svolgeva prima del terremoto del 1997 e che a causa del sisma aveva visto uno stop – dice Ulisse Costantini, organizzatore e componente del gruppo storico fiuminatese –. Riprendere il filo dell’evento e riproporre nel cuore dell’estate un pezzo della nostra storia è anche un modo per ricominciare e rilanciare il territorio».

La rievocazione è stata ideata per celebrare il passaggio a Fiuminata e Pioraco della principessa Isabella d’Este che soggiornò a Pioraco nel castello, residenza estiva dei Varano, nel 1494 e che ebbe in dono un prosciutto dai fiuminatesi.

Per l’edizione 2023 presenti oltre 200 figuranti che hanno sfilato dalla sede del municipio alla piazza centrale dove si sono svolti i giochi e le esibizioni. Più di cento quelli fiuminatesi e altrettanto numerosi quelli arrivati dai cortei e dalle rievocazioni dei comuni vicini: Camerino con la Corsa alla spada, San Severino con il Palio dei castelli, Tolentino con la rievocazione di San Nicola e Nocera Umbra con il gruppo storico di Salmaregia. Al termine di una gara con le noci, il palio è stato vinto dal quartiere centro storico che si è imposto 8 a 0 sugli avversari dei quartieri via Flaminia, la Venarella e La Costa. Hanno partecipato alla serata anche il gruppo tamburini di Fabriano e di San Severino e il corpo di ballo Le Soavi Allegrezze di Camerino.