Scooter contro cinghiale. E’ successo questa mattina poco dopo l’alba sulla Provinciale del Conero, nei pressi della località La Vedova. A fare le spese più pesanti dello schianto è stato l’animale, un pasciuto esemplare che è deceduto sul colpo al margine della strada. L’impatto con il mammifero di grossa stazza che trotterellava al centro della carreggiata ha avuto conseguenze, per fortuna non gravi, anche per la scooterista, una 53enne che, spavento a parte, è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette a bordo di un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona.

La donna è arrivata in sala emergenza con un codice giallo (media gravità) per un sospetto politrauma. Nell’urto con l’ungulato la donna è stata, infatti, sbalzata dal sellino del mezzo che guidava sull’asfalto. I soccorsi sono scattati stamattina intorno alle 5.30 e sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia locale in turno di reperibilità per verificare quello che era accaduto e per dar disposizioni sulla rimozione della carcassa che sarà smaltita dagli operatori addetti.