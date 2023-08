Stava nuotando in mare quando ha accusato un malore ed è morto poco dopo sotto lo sguardo impotente della moglie. Non c’è stato niente da fare per salvare la vita a un anziano turista di Bologna, poco dopo le 13 di oggi sul litorale di Marcelli di Numana. Un tragedia che si è consumata in una manciata di secondi nello specchio d’acqua davanti allo stabilimento balneare La Spiaggiola. L’82enne, che soggiornava con la consorte nella Riviera del Conero per le vacanze come faceva ormai da un trentina di anni, ha perso conoscenza all’improvviso e il bagnino si è subito tuffato per riportarlo a riva.

Negli attimi concitati che hanno preceduto la tragedia, mentre arrivava sul posto anche l’equipaggio dell’idroambulanza della Croce Rossa e si alzava in volo l’elisoccorso dalla piattaforma dell’ospedale regionale di Torrette di Ancona, un medico e due volontari della Croce Gialla di Ancona che si trovavano in spiaggia per una domenica di relax, hanno praticato le manovre rianimatorie per cercare di far ripartire il cuore. Nonostante siano state messe in atto le procedure di primo soccorso, non solo con il massaggio cardiaco ma anche utilizzando il defibrillatore, non c’è stato niente da fare. Alla fine l’eliambulanza è ritornata ad Ancona senza neanche atterrare sul posto.

Al medico del 118 non è rimasto che certificare il decesso dell’anziano per cause naturali. Il personale della Capitaneria di Porto che ha ricostruito la dinamica precisa dei fatti, ha informato la Procura per ottenere dal magistrato di turno il nulla osta alla restituzione del corpo ai familiari per la sepoltura e si è premurato di dare sostegno alla moglie dell’82enne, disperata e scioccata per quanto accaduto. Molti altri bagnanti che in quei frangenti si trovavano negli stabilimenti balneari anche limitrofi, hanno assistito a distanza, con il fiato sospeso, alle operazioni di soccorso.

(m.p.c.)