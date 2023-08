di Luca Patrassi

La palestra della scuola di via IV Novembre: all’albo pretorio del Comune è appena comparsa una determina che affida l’incarico professionale per la certificazione dell’antincendio. Nel particolare il dirigente dei Servizi Tecnici del Comune di Macerata, l’ingegnere Tristano Luchetti, ha firmato la determina di incarico allo studio tecnico Natali Parolisi di via Meaturo per un importato complessivo di 1.800 euro. Si tratta di «porre in essere tutte le attività propedeutiche al rinnovo della certificazione di conformità antincendio della palestra a servizio della scuola IV Novembre onde consentire lo svolgimento delle consuete attività in condizioni di sicurezza antincendio». L’atto amministrativo è un atto evidentemente di assoluta routine ma la questione rimanda alla memoria le polemiche di inizio anno quando l’amministrazione comunale inaugurò in pompa magna la palestra che però restò chiusa. Ci furono le lamentele delle famiglie degli alunni e si parlò allora di problemi legati soprattutto ad allacci delle utenze in ritardo che hanno portato ad un ulteriore slittamento dei tempi di collaudo.

Spiega il ritardo burocratico l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Andrea Marchiori: «Tantissimi immobili comunali non hanno la certificazione antincendio, ma non perché non siano sicuri. Nel caso della scuola IV Novembre, in accordo con la nuova dirigenza, abbiamo deciso di attendere l’entrata in possesso di tutta la raccolta documentale che confluirà nel fascicolo per la determina di agibilità. Ripeto, sono aspetti formali e non sostanziali: la sicurezza di un immobile nuovo non la mette in discussione nessuno. L’inaugurazione della palestra l’avevamo fatta perché le maestre ce lo avevano chiesto, perché le atlete erano disponibili e ci tenevano. Il campetto poi è stato costruito con i risparmi dell’appalto della palestra».