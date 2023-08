di Monia Orazi

Analisi pagate con il bonifico a Visso, le cui commissioni costano più dell’esame stesso a volte, fino a 8,5 euro, quando invece rivolgendosi direttamente agli sportelli di banca Intesa, che ha in gestione la tesoreria dell’azienda sanitaria Ast di Macerata, i costi del bonifico potrebbero essere azzerati. La denuncia è del gruppo di opposizione “Tutti per Visso”, per voce della capogruppo Sara Tomani.

«Prima del sisma del 2016 a Visso, nel poliambulatorio, i cittadini tra gli altri servizi sanitari e specialistici a disposizione, avevano un punto prelievi attivo, salvo errori, 4 volte al mese a cadenza settimanale. Dopo il sisma, cancellato inizialmente il servizio, è stato ripristinato parzialmente a fine 2018 il primo e il terzo sabato del mese e solo dallo scorso mese di luglio, dopo quasi 7 anni dal sisma, il servizio viene nuovamente svolto ogni settimana, il sabato mattina dalle 8 alle 9 In sede di accettazione del prelievo, non è possibile richiedere i referti on-line, né sapere la quota a carico dell’assistito, né poter procedere al pagamento. Il ritiro del referto può essere effettuato dal mercoledì successivo alla data dell’esame al Comune di Visso, dove viene rilasciato un modulo Ast precompilato con i dati dell’assistito, la somma da corrispondere per l’esame effettuato e le modalità di pagamento per procedere al ritiro».

Tomani specifica che sul modulo si legge che il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico, a cui seguono i dati dell’Ast, l’iban e si specifica “servizio tesoreria presso Banca Intesa”, a cui segue la causale del versamento per la prestazione sanitaria richiesta: «Ciò che ci preme sottolineare, dopo aver effettuato una specifica ricerca sia tra gli utenti del servizio e soprattutto presso gli istituti di credito presenti nel territorio comunale, è che una parte dei cittadini che si rivolge al punto prelievi di Visso, paga oltre al costo di compartecipazione alla spesa sanitaria previsto per l’esame richiesto, anche il costo del bonifico previsto per il pagamento che può arrivare sino a 8,5 euro, cifra che a volte supera anche il costo stesso dell’esame. Ciò che non viene adeguatamente pubblicizzato è che avendo Banca Intesa il servizio tesoreria dell’azienda sanitaria (come riportato dal modulo), negli sportelli di quest’ultima, quindi anche in quello di Visso, il pagamento è gratuito».

Sul tema Tomani ha inviato una richiesta al sindaco di Visso Gian Luigi Spiganti Maurizi, ed inoltre ha presentato un’interrogazione, chiedendogli di informare la popolazione, in modo da azzerare il costo del bonifico per gli utenti: «Siamo stupiti e allo stesso tempo indignati nei confronti di questa amministrazione per l’assenza di informazione resa al cittadino, utile ad ovviare questi problemi, causa di disagio sia dal punto di vista logistico per il ritiro dei referti, che dal punto di vista economico non essendosi preoccupati in alcun modo di dare adeguata ed inequivocabile comunicazione della gratuità del servizio, diritto questo di ogni cittadino. Concedere la possibilità ai suoi abitanti, soprattutto quelli che difficilmente possono raggiungere strutture adeguate, di avere gli stessi servizi e soprattutto alle stesse condizioni e costi degli altri cittadini, crediamo debba essere una priorità per un’amministrazione comunale che si rispetti e che pretende di chiamarsi tale. Un poliambulatorio correttamente e sapientemente dotato, inoltre, sarebbe un punto di riferimento vitale oltre che per Visso anche e soprattutto per l’intero territorio montano dei tre comuni che ne fanno parte».

Conclude Sara Tomani: «Se anche un solo cittadino della montagna ha speso per un servizio fondamentale come quello svolto nel punto prelievi anche solo un euro in più di quanto dovuto, e il tutto solo per una mancanza di comunicazione, non è stato reso un buon servizio alla comunità. Per quanto nelle nostre possibilità provvederemo a dare divulgazione di ciò a quanti più cittadini possibile. Come già detto, abbiamo chiesto al sindaco di informare con urgenza la popolazione provvedendo ad affiggere apposita comunicazione nei locali del poliambulatorio e del Comune dove vengono ritirati i referti, oltre che presso i villaggi sae e on-line e utilizzando qualsiasi altro modo utile allo scopo. Al sindaco abbiamo inoltre chiesto e da lui ci aspettiamo, che si faccia tramite con l’azienda sanitaria territoriale affinché modifichi il modulo previsto per il ritiro dei referti inserendo in modo chiaro la possibilità di effettuare il pagamento gratuitamente, presso gli sportelli di banca Intesa. Cogliamo anche l’occasione per ricordare al sindaco l’importanza vitale per la sopravvivenza dell’intera comunità del ripristino dei servizi sanitari specialistici presenti nel poliambulatorio ante sisma 2016».