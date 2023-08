Non è stato un ritorno così fortunato per la Festa d’Estate. L’evento organizzato dalla Croce Verde Morrovalle-Montecosaro al Parco Pegaso tornava la settimana scorsa, dal 3 al 6 agosto, dopo tre anni di assenza con la 14° edizione, ma sfortunatamente il meteo non è stato dalla parte degli organizzatori, visto che delle quattro serate previste, solo due sono state svolte ed una è stata recuperata il lunedì sera seguente.

«Nonostante tutto, abbiamo visto la vicinanza della popolazione che, come sempre, ci ha sostenuto e dimostrato affetto venendoci incontro e sfidando le temperature – fa sapere Giuliano Bruschini, presidente della Croce Verde – grazie a tutti voi che non mancate mai dal sostenere la nostra festa, partecipando vivamente ad ogni serata. Un grazie infinito va al Comune di Morrovalle e a tutta la giunta comunale che come sempre ci sono vicini garantendo il loro aiuto. E in ultimo, ma non per importanza, un ringraziamento importante va a tutte le persone che ci hanno supportato nel preparare la piazza, la cucina e nel sistemare ogni dettaglio per la buona riuscita di questa fantastica festa».