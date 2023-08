«Dopo due salvataggi effettuati ieri, Humanity 1 è oggi in viaggio verso il porto assegnato di Ancona: 1.400 chilometri di distanza, oltre quattro giorni di viaggio». E’ quanto annuncia la ong oggi pomeriggio, dopo il salvataggio di oltre 100 persone nel Mediterraneo.

«A bordo ci sono 106 persone salvate, tra cui 20 minori non accompagnati. Di questi: alcuni adolescenti e due bambini. Il loro stato di salute è stabile, ma sono esausti e indeboliti dalla fuga».

Non manca poi la polemica circa lo scalo assegnato dal Governo. «Eppure – prosegue la Humanity facendo riferimento soprattutto ai bambini – le autorità italiane ci indicano un porto lontano dal luogo del soccorso e i sopravvissuti devono sopportare inutilmente anche questa cosa. Sos Humanity – conclude – denuncia la pratica italiana di assegnazione sistematica dei porti lontani».

La nave Humanity 1, intorno alle 16.30 si trovava all’altezza di Siracusa. Il suo arrivo ad Ancona potrebbe dunque essere previsto per il 16 o il 17 agosto.

Lunedì, in prefettura, è previsto un tavolo per la sicurezza pubblica.