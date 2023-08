Alla guida della propria auto, ha urtato la fiancata di una vettura in sosta per poi però proseguire. A notare la cosa è stata una Volante della polizia che si trovava proprio a transitare lungo via Fornaci Comunali ad Ancona, poco prima dell’una, per un normale servizio di controllo del territorio.

A seguito della collisione, gli agenti hanno subito intimato l’immediato stop all’automobilista, chiedendo al guidatore di scendere. A bordo del veicolo c’era una dominicana di 40 anni già nota alle forze dell’ordine. Nello scendere dopo essere stata identificata, ha iniziato a barcollare palesando in questo modo lo stato di ubriachezza in cui versava. Sottoposta all’etilometro, il risultato ha dato esito positivo con un tasso di 2,18 grammi/litro, pari a oltre quattro volte il limite di legge. Per lei è scattata la denuncia e l’auto è stata confiscata.