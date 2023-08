Tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, una giovane segnalato per droga e un arresto per tentato omicidio. E’ il bilancio dei controlli messi in campo dai carabinieri della Compagnia di Macerata negli ultimi giorni.

In tre sono finiti nei guai perché sorpresi alla guida ubriachi. Si tratta di un 32enne di Jesi, fermato in piazza Cesare Battisti ad Apiro e trovato con un tasso di alcol nel sangue pari a 1, cioè il doppio del limite consentito. In via Don Bosco a Macerata una 38enne residente in città è stata trovata alla guida con un tasso pari a 1,03 e sempre a Macerata, ma via Cluentina, un 44enne di Sarnano è stato fermato e trovato con un tasso di 1,26. Per tutti e tre è scattato il ritiro della patente, il 44enne è stato sanzionato anche per guida con patente revocata.

I militari del Nucleo Radiomobile hanno inoltre segnalato alla Prefettura per la violazione amministrativa di detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, un ragazzo 24enne del Gambia trovato una dose di marijuana. Infine, i carabinieri hanno rintracciato a Macerata e trasferito nel carcere di Fermo un 34enne albanese che deve espiare tre anni e quattro mesi per un tentato omicidio commesso a Macerata nel 2018.