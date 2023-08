Secondo appuntamento per il Festival del teatro e della magia comica “Pieve Toridens”, che vedrà esibirsi sul palco domani, venerdì sera alle 21,15, Mirko Eleonori in una performance cabarettistica dal titolo “A qualcuno piace curvy” per la regia di Pier Massimo Macchini. Lo spettacolo rivela la grande passione dell’attore per il buon mangiare.

«Io pratico il body positive – sottolinea Eleonori – che è una filosofia molto più potente dello yoga della risata. Infatti, attraverso le risate che provoco durante le cene alle quali vengo invitato, riesco a scatenare un umorismo che senza ombra di dubbio si sviluppa grazie al piacere del cibo. Credo che, quando si mangia sia buona educazione stare zitti ma, tra una portata e l’altra, bisogna ridere… aiuta la digestione!».

Cabaret, risate e buon gusto dunque, con la possibilità di cenare e godersi, letteralmente, uno spettacolo da leccarsi i baffi. «Torniamo a sorridere con “Pieve Toridens”, ma stavolta ci spostiamo a Casavecchia, nell’area del bar Pompei, che ringrazio per la costante disponibilità a collaborare, così come ringrazio la fattoria Lucarini per l’ottima carne che servirà a chi si tratterrà per la cena», commenta così il sindaco Alessandro Gentilucci.