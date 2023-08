Sviluppare e testare una metodologia che utilizzi la musica come mezzo per promuovere il pensiero critico e favorire lo sviluppo di competenze sociali e interculturali, sostenendo in questo modo la cittadinanza attiva. E’ questo l’obiettivo del progetto Melody- Music Education for Learning Opportunities and Development of Youngsters presentato dal Comune di Macerata e nato dalla collaborazione tra gli ufffici Cultura, Scuola e Politiche europee, approvato dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire con un punteggio di 97/100.

«Una grande soddisfazione aver vinto un bando altamente competitivo ed essere capofila con altri partner europei – commenta l’assessore alla Cultura e alla Scuola Katiuscia Cassetta –. Ci inorgoglisce la consapevolezza di star facendo bene per una vera educazione alla musica delle nuove generazioni e per conquistare una condivisione di valori comuni che possano unirci. Inoltre vorrei sottolinerare come la nostra esperienza di lavoro con AsLiCo Massimo esperto in Europa su queste tematiche, ci ha permesso di condividere una buona pratica e di crescere ulteriormente. Tale condivisione di buone pratiche e competenze tra uffici e partner ci ha permesso di avere dei fondi a disposizione da dedicare alla formazione delle insegnanti e ad azioni che potranno solo arricchire la già importante offerta culturale dedicata ai bambini in città. Un grazie speciale a tutti quelli che hanno creduto che lavorare in team, mettendo a frutto le migliori competenze ed energie, porta sempre ad ottimi risultati»

Il progetto, presentato lo scorso marzo, durerà 24 mesi e coinvolge tre Paesi europei: l’Italia con il Comune di Macerata capofila, Slovenia con il partner Ris- Raziskovalno Izobraževalno Središče Dvorec Rakičan e Germania con il partner Roter Baum Berlin e avrà a disposizione un budget complessivo 120mila euro di cui 50mila per il Comune di Macerata senza co-finanziamenti a carico dell’ente.

Il target di riferimento del progetto Melody, le cui attività verranno avviate tra ottobre e novembre prossimi, è quello degli insegnanti che potranno partecipare allo scambio di prassi applicate dai partner e coinvolgeranno gli alunni tra I 6 e I 14 anni nell’attuazione di azioni pilota con l’utilizzo di metodologie innovative che impiegano la musica come strumento di educazione e di espressione delle idee da parte dei bambini. Obiettivi del progetto costruire un’esperienza di apprendimento più inclusiva e più ampia per gli alunni delle scuole primarie, promuovere la partecipazione dei bambini alla vita democratica, la conoscenza dei valori comuni e l’impegno civico e sviluppare tool kit messi a disposizione degli insegnanti e riutilizzabili in vari contesti educativi

«Il Comune di Macerata – si legge in una nota dell’amministrazione – da diverso tempo promuove nelle scuole un approccio metodologico innovativo legato all’avvicinamento all’opera lirica introdotto dall’organizzazione AsLiCo e ogni anno ha ottenuto un’ampia partecipazione da parte degli insegnanti e delle scuole. Il progetto Melody intende mettere a sistema un approccio alla musica in grado di offrire agli insegnati degli strumenti che possano essere applicati all’opera lirica così come alla musica pop, classica, jazz e così via, in collaborazione con AsLiCo, che ha manifesto interesse a sperimentare il suo format “Opera Education” su altri generi musicali, mettendo a disposizione propri esperti e proprie competenze».