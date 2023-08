«Appignavalon trionfa con un’affluenza record di partecipanti». Il Comune, la Pro Loco e il gruppo di volontari locali che hanno guidato l’organizzazione dell’evento commentano soddisfatti l’esito della manifestazione che ha ottenuto il patrocinio oneroso del Consiglio regionale delle Marche, rafforzando ulteriormente la sua importanza culturale e sociale nel territorio.

«Nei due giorni dell’evento, quest’anno dedicato al Fantasy, migliaia di persone provenienti da diverse parti del paese si sono riversate nel pittoresco borgo di Appignano per partecipare a questa straordinaria manifestazione – si legge nella nota degli organizzatori -. Appignavalon ha offerto mix unico di giochi di ruolo, spettacoli musicali, laboratori per bambini e ragazzi culminati nella passeggiata fantasy ormai evento amatissimo da grandi e piccoli, presentazioni di libri, presenza di artisti del fumetto, di cosplayer area fantasy e mercatini a tema. La magica atmosfera di Appignavalon ha coinvolto il pubblico di tutte le età, creando un connubio perfetto di cultura e divertimento. I giochi di ruolo e di società hanno permesso ai partecipanti di immergersi in un mondo fantastico, vivendo avventure mozzafiato e creando legami incredibili tra persone provenienti da diverse realtà.

Gli spettacoli musicali (sabato sera sono stati presenti i Mortimer Mc Grave e i Super Saiyan) hanno affascinato il pubblico con esibizioni di grande talento e hanno reso l’atmosfera ancora più coinvolgente. I laboratori per i bambini e i ragazzi hanno offerto la possibilità di imparare nuove abilità artistiche e manuali, stimolando la loro creatività e fantasia. Le presentazioni dei libri hanno rappresentato un’opportunità unica per i visitatori di scoprire nuovi autori e opere letterarie, contribuendo a promuovere la cultura e la lettura nel territorio. Gli artisti fumettisti hanno incantato il pubblico con le loro opere d’arte e hanno creato un ponte tra la letteratura e l’arte visiva.

Il contest cosplay è stato uno dei momenti più attesi dell’intero evento, con partecipanti che hanno dimostrato una straordinaria abilità nel trasformarsi nei loro personaggi preferiti. Le performance sul palco hanno stupito e divertito il pubblico, creando un’energia contagiosa di gioia e intrattenimento. L’entusiasmo e la partecipazione di migliaia di persone hanno reso l’evento Appignavalon un successo senza precedenti. Il Comune di Appignano, la Pro Loco Appignano e tutti i volontari locali desiderano ringraziare l’intera comunità e tutti i visitatori per il loro contributo straordinario. Un grazie speciale al Consiglio regionale delle Marche per il supporto e per il contributo e alla Regione Marche. Grazie agli sponsor, ai partner tecnici e alle Associazioni che hanno collaborato nella realizzazione e grazie ai tanti volontari del paese che si sono messi a disposizione.

Appignavalon si conferma, in appena due edizioni, evento rilevante nel panorama culturale e sociale della regione Marche, promuovendo l’inclusione, la diversità e la valorizzazione delle tradizioni locali. L’evento ha dimostrato l’importanza di iniziative di questo genere nel rafforzare i legami comunitari e promuovere l’arte, la cultura e l’intrattenimento. Per ulteriori informazioni, seguite Appignavalon sui canali social.