Si è presentata come la signora Bianca dell’Inps e, cartella nera alla mano, ha tentato di introdursi in casa di un’anziana a Macerata. L’episodio questa mattina in via dei Velini. Una anziana, che vive da sola, è stata raggiunta prima telefonicamente dalla sedicente funzionaria dell’Inps. Pochi minuti dopo la telefonata, una donna ha bussato alla porta dell’anziana e cercando di introdursi all’interno ma senza successo. Il rumore ha richiamato l’attenzione della figlia dell’anziana che dallo spioncino ha visto la donna da dietro e ha notato che parlava con un’altra persona nascosta dietro ad un muro. «Era una donna di media statura – racconta- bionda, con la cartella nera in mano. Aveva un accento straniero».A questo punto il cane di grossa taglia di proprietà della famiglia ha iniziato ad abbaiare mettendo in fuga la falsa funzionaria e il suo complice.

La stessa donna aveva tentato di introdursi anche a casa di un’altra anziana che vive da sola nello stesso palazzo. In questo caso è stata la telefonata di un familiare dell’anziana ad evitare il peggio. I due tentativi di truffa sono stati segnalati alla polizia.

(a.p.)