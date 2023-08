Ha scelto Macerata per la sua prima uscita ufficiale Donatella D’Amico, freschissima di nomina come direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale. Stamattina D’Amico è stata infatti ricevuta dal dirigente dell’Ambito territoriale di Macerata Roberto Vespasiani, intrattenendosi cordialmente con tutto il personale dell’ufficio maceratese.

«Alcuni impiegati sono rientrati, pur se in ferie, per il piacere di fare la sua conoscenza – afferma Vespasiani – il nuovo direttore ha visitato tutti gli ambienti della sede di via Padre Matteo Ricci, sede provvisoria a seguito dei lavori di consolidamento dello storico palazzo del Provveditorato, ed ha mostrato curiosità ed interesse per il sistema scolastico maceratese. Ha colpito tutti per la sua cordialità e semplicità». D’Amico ha poi chiuso la sua visita intrattenendosi riservatamente con lo stesso Vespasiani.

Abruzzese, donna di scuola, la nuova direttrice è stata prima insegnante di scuola elementare poi a lungo dirigente scolastica e negli ultimi tre anni direttrice dell’Edisu Piemonte (Ente per il diritto allo studio universitario).