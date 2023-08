di Marco Pagliariccio

Una Macerata rosso fuoco per la notte dell’Aperitivo dell’opera. Ha fatto centro l’evento voluto con forza dai ristoratori del comitato Gastronetwork e dal Comune, co-organizzatori della kermesse. In tantissimi hanno raccolto la sfida di “sfidare” le notti brave della costa e popolare le vie del centro in un martedì sera agostano, riempiendo gran parte dei 40 locali che hanno aderito all’iniziativa.

È stato un crescendo rossiniano (per restare in tema operistico) a partire dalle 19, orario ufficiale di via della serata, fino a notte inoltrata. Il brulicare vero e proprio è iniziato verso l’ora di cena, dopo le 20,30 per intenderci: sarà perché in tanti, attardatisi tra mare e montagna, se la sono voluta prendere comoda. D’altro canto, c’era davvero l’imbarazzo della scelta, con ogni bar, ristorante, enoteca o altro a proporre menù o bevande particolari, rigorosamente in linea con il tema della serata, ovvero la Carmen. C’è chi ha proposto menù spagnoleggianti, chi cocktail rosso fiammante, chi magari ha solo dato un tocco di colore alla sua proposta classica, magari però dando spazio a una band o a un dj, senza dimenticare i tanti negozianti che hanno risposto presente tenendo aperte le loro attività fino a mezzanotte: nessuno è rimasto con le mani in mano e la gente ha sicuramente apprezzato (moltissimi hanno seguito il tema della serata vestendosi di rosso o indossando almeno un capo di questo colore) questa “scossa” di vita nel solitamente sonnacchioso agosto del centro storico.

Affaticato ma raggiante, nel continuo dentro-fuori tra la cucina e i tavoli posizionati in piazza Cesare Battisti, uno dei maggiori promotori dell’Aperitivo dell’opera: Marco Guzzini. «Una serata straordinaria, siamo contentissimi – dice il titolare di DiGusto – era una scommessa perché il tempo era poco e di cose da fare ce n’erano tantissime, ma non lo era per quello che vedevamo, ovvero tanta energia, compattezza e voglia di fare. Ci abbiamo messo tutta la nostra professionalità, ringraziamo il Comune che ci ha supportato, ma soprattutto ringraziamo i maceratesi che hanno risposto alla grande. Macerata c’è e da qui partiamo per raccogliere la sfida dell’estate: da questa festa usciamo con la certezza che c’è sì la costa a fare la parte del leone, ma ci siamo anche noi. Bisogna crederci, senza paura. Ora il prossimo passo è strutturare il comitato anche a livello giuridico, ma dopo San Giuliano abbiamo già in cantiere tante idee ed eventi da portare avanti. Siamo aperti anche ad accogliere chi non ci è voluto essere in questa primissima fase, sperando che chi ha avuto remore o contrarietà abbia capito la buona fede che ci ha animato nel realizzare tutto questo. L’altro sogno è che anche il Mof il prossimo anno faccia parte della squadra. Il bello deve ancora venire: attenzione Civitanova che Macerata c’è!».

È stata una festa che ha abbracciato un po’ tutte le fasce d’età, mutando nel corso della serata. Tante famiglie e persone adulte e anziane nella prima parte, tra aperitivo e cena, riempiendo in particolar modo i ristoranti e i bar più organizzati su questo fronte. Poi, con l’inizio della musica e degli spettacoli, i flussi sono cambiati, l’età media si è abbassata e la serata ha cambiato forma. Il tutto sotto lo sguardo vigile dell’assessore Marco Caldarelli, che ha seguito l’organizzazione in prima persona sin da quando era ancora solo un’idea, ma anche del sindaco Sandro Parcaroli, che non ha voluto mancare una visita per le vie del centro. «Qui in piazza si è riempito sin da subito, dalle 19.30 – racconta Aldo Zeppilli del Caffè Centrale – speravo che ci fosse gente, ma che ne venisse così tanta onestamente no. Non ho ancora cognizione di come sia andata nel resto della città, ma qui da noi sono venuti in tanti, famiglie, ragazzi, un po’ di tutto. Noi abbiamo realizzato una collaborazione con la Ginnastica Macerata, le ragazze di Arianna Ciucci si sono esibite in un bellissimo spettacolo basato sulla Carmen, ed è piaciuto tantissimo. Questa serata dimostra che se ci si da da fare e c’è collaborazione tra operatori e amministrazione, come è stato in questo caso, la città risponde. Questa è la strada da battere: ora inizieremo a pensare a San Giuliano, poi Halloween, il Natale e via via tutte il resto. Riempire la città ad agosto è meraviglioso».

Questo l’elenco dei locali che hanno aderito all’Aperitivo all’opera: Caffè Centrale, Magacacao, Porchetteria Centrale, Burning Beer & Grill, Spulla, Fabric, DiGusto, McFast, Sugo, Hab, Basquiat, Bifolchi Divini, Spritz & Chips, Ca’Baret, Samo, Vere Italie, bar Ginetta, Civico 37, Il Quartino, Caffè del Corso, Macerati Spiriti Conviviali, Da Silvano, pizzeria Scalette, Beer Bang, Tempo scaduto, Bel Mondo, Zerodiciannove, Napoli’s, Casa del caffè, CaffettOne, Crazy Burger, Osteria Agnese, Old Wild West, Forneria Garibaldi, bar Ezio, pizzeria Roberta, MaMò, Maia Fucina Gourmet, Towanda.