Dramma a Chiaravalle intorno alle 20,30 quando una 15enne è finita in strada dopo essersi sporta dal balcone al terzo piano della palazzina dove abita con la famiglia.

La giovane ha compiuto un volo di una decina di metri nel vuoto ma, miracolosamente, è rimasta viva. Ad attutire infatti in qualche modo la caduta, sarebbero stati proprio i fili utilizzanti dagli inquilini dei piani di sotto per stendere la biancheria, posti all’esterno dei balconi su più file.

La giovane vi sarebbe dunque finita sopra riuscendo in questo modo a rallentare la velocità di caduta.

Ad accorgersi di quanto successo sono stati i condòmini che, avendo le finestre aperte, hanno prima sentito i rumori provocati dalla caduta quindi i lamenti della giovane finita al suolo.

Immediatamente è stato chiamato il 112 e sul posto sono accorse l’ambulanza con l’automedica. A seguire, anche i carabinieri.

La ragazzina era fortunatamente viva. Subito è stata medicata sul posto poi, una volta stabilizzato il quadro clinico, è stata trasportata al pronto soccorso di Torrette in gravi condizioni, per essere subito sottoposta a tutti gli esami e accertamenti medici necessari.