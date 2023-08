Con il volto travisato e armato di coltello entra in pizzeria per compiere una rapina ma la titolare non cede alle minacce. La reazione inaspettata lo costringe a tornare nell’auto in cui lo attendono i due complici, per fuggire. Si fermano nel parcheggio di un centro commerciale e scendono, lasciando l’auto in sosta che viene individuata dalla polizia. Al loro ritorno vengono bloccati: arrestato un 25enne di Fermo, ai domiciliari i suoi complici, un 22enne di Amandola e una 18enne del Maceratese. E’ quanto accaduto sabato pomeriggio a Fermo, in località Girola. La Squadra Mobile di Fermo, nella giornata di ieri, ha dato esecuzione ad una ordinanza di misure cautelari, emessa dal tribunale di Fermo su richiesta della Procura: i tre italiani dovranno rispondere di tentata rapina aggravata in concorso.

I tre sono arrivati intorno alle 16,30 e uno di loro è entrato all’interno dell’attività commerciale, volto travisato e coltello in mano. Ha intimato alla titolare di consegnargli il denaro, ma quest’ultima non ha ceduto alle minacce e così il rapinatore, spiazzato, è scappato. E’ rientrato nell’auto, che aveva la targa coperta da un telo, in cui lo attendevano i due complici e sono scappati.

Raccolta la segnalazione, la centrale operativa della questura di Fermo ha immediatamente diramato la nota agli equipaggi di Polizia presenti sul territorio, due pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e due pattuglie della Squadra Mobile che si sono poste alla ricerca del veicolo, individuandolo poco dopo. Era all’interno del parcheggio del centro commerciale “Il Girasole”, senza alcuno a bordo. Fondamentale all’individuazione del veicolo è stato anche il contributo di due testimoni.

Così gli agenti, in borghese, si sono appostati in attesa che gli occupanti del veicolo facessero ritorno, come effettivamente avvenuto poco dopo. Mentre ritornavano verso l’auto i tre sono stati fermati e sottoposti a perquisizione personale e veicolare che ha permesso di rinvenire il coltello e i capi di abbigliamento utilizzati dalla persona che, materialmente, aveva fatto ingresso alla pizzeria tentando la rapina il quale, nel tentativo di assicurarsi l’impunità, si era cambiato d’abbigliamento.

Il giovane entrato nella pizzeria, un fermano di 25 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e condotto in carcere. Nei confronti degli altri due componenti della banda, un 22enne di Amandola, anch’egli già noto alle forze dell’ordine, e una ragazza residente nel Maceratese, di 18 anni, incensurata, sono stati disposti i domiciliari e la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e il divieto di ritorno nel comune di Fermo.