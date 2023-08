Hanno preso l’autobus per andare ai Sassi Neri e, una volta arrivate, hanno imboccato il sentiero per scendere in spiaggia.

Le due turiste straniere, però, poco dopo si sono perse non riuscendo più a trovare la strada e finendo in mezzo alla vegetazione.

Impaurite, hanno allertato il 112 e la macchina dei soccorsi è stata subito avviata.

E’ successo nel primo pomeriggio a Sirolo. Immediatamente sul posto sono andate due squadre boschive dei vigili del fuoco partite insieme ai colleghi Sommozzatori del Distaccamento Porto che hanno raggiunto il luogo via mare. Mobilitato anche il Soccorso Alpino che si è reso subito disponibile.

Poco prima delle 16, le due straniere hanno però avuto la fortuna di incrociare un altro gruppo di persone. Unendosi insieme a loro, sono quindi riuscite a raggiungere la spiaggia chiamando allo stesso tempo il Nue 112 in modo tale da evitare ulteriori ricerche che a quel punto non servivano fortunatamente più.

Le due giovani hanno riferito inoltre di stare bene. L’emergenza è dunque rientrata.