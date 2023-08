Fa il pieno di premi l’azienda Mei. Lo scorso fine settimana, dal 4 al 6 agosto, si è tenuta a San Giorgio la Molara (Benevento) la 16esima Mostra interregionale dei bovini di razza marchigiana, cui l’azienda morrovallese ha partecipato con 23 capi esposti.

Un successone per l’impresa del patron Marco Mei, che è tornata a casa con ben 20 premi, tra cui i massimi riconoscimenti di “Campione assoluto maschi senior” con “Liano” (figlio di Faro, anch’esso campione assoluto della Raci 2018) e “Campionessa assoluta femmine senior” con Mescal. Grande soddisfazione anche per il premio “Giovani conduttori” in cui la piccola Agnese si è confermata prima classificata.

Un bellissimo traguardo raggiunto con tanto sacrificio, lavoro e passione che in occasione del sessantesimo anno di attività rende la famiglia ancora più orgogliosa.

L’azienda, infatti, è nata nel 1963 quando, terminata l’era della mezzadria, Pio Mei deteneva cinque capi e decise di acquistare un piccolo terreno di 4,5 ettari. Ai figli, Gilberto e Ivano, si susseguono i nipoti Marco, Laura, Simona ed Elisa, ampliando l’azienda fino ad arrivare agli odierni 280 capi di razza Marchigiana di alto valore genetico, tutti iscritti al libro genealogico delle razze italiane, selezionati, identificati e registrati ai fini della rintracciabilità ed etichettatura con iscrizione al marchio Igp.

All’allevamento, l’azienda affianca oggi una vendita all’ingrosso di verdure di stagione e la vendita al dettaglio di carne nella macelleria aziendale aperta tre giorni a settimana.