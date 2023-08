Spicca il volo l’estate a Pieve Torina con la “Cena in bianco”, in programma giovedì sera alla piscina benessere, uno dei lunghi simbolo della cittadina.

«Dopo il successo dello scorso anno, rinnoviamo questa straordinaria esperienza accompagnata da buona musica e ottimo cibo – spiega il sindaco Alessandro Gentilucci – un modo alternativo e originale per celebrare la notte di San Lorenzo, in un contesto elegante, tra bagni di mezzanotte e fuochi d’artificio. Alla piscina, soprattutto in estate, concentriamo alcune delle iniziative più glamour catturando l’interesse di tante persone. In più giovedì, oltre al servizio bar aperto tutta la sera e alla ricca cena preparata in collaborazione con “Il nido dell’aquila”, vi sarà l’opportunità, per chi vorrà aggiungersi più tardi alla festa, di assistere ad uno straordinario spettacolo pirotecnico».

Insomma, sarà una notte di San Lorenzo assolutamente sui generis quella che si prepara a Pieve Torina, tra musica, prelibatezze, benessere e spettacolo.