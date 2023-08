«Macsi Festival, presenze raddoppiate»

«Il Macsi Festival (Montecassiano Arte Cultura Scienza Innovazione) nato per far conoscere Montecassiano anche fuori dai confini regionali legando il nostro piccolo borgo a grandi personaggi dello spettacolo e della cultura ha raddoppiato il successo in questa seconda edizione». L’annuncio arriva dall’assessore a Cultura e Spettacoli, Ilaria Matteucci che ha aggiunto: «Sono state quasi duemila le presenze nelle quattro serate, confermando così la scelta di questo format innovativo. Grandi artisti e spettacoli di alto livello incorniciati nella splendida piazza Unità d’Italia hanno di nuovo puntato i riflettori su Montecassiano, così come era già avvenuto negli anni scorsi quando abbiamo invitato Francesco De Gregori, Stefano Massini, Paolo Fresu, Vito Mancuso e altri artisti affermati».

Ad aprire l’edizione 2023 del festival appena concluso è stata la spettacolare esibizione di Irene Grandi che con “Io in blues” ha trasportato il pubblico in un viaggio ricco di intense emozioni, fatto di brani che attraversano un arco temporale che va dagli anni ‘60 fino ai ’90. Canzoni che sono blues nell’anima e nell’ispirazione come quelle di Etta James, Otis Redding, Willie Dixon, Tracy Chapman, Sade, ma anche Pino Daniele, Lucio Battisti, Mina, e alcuni brani di Irene, riarrangiati in chiave rock-blues. Dopo la grande musica non poteva mancare il teatro con la sarcastica, irriverente ed elegante attrice e autrice Arianna Porcelli Safonov che ha portato sul palco uno spettacolo che indaga con ironia e intelligenza sulle fobie che accompagnano la nostra persona. La risata è diventata così il linguaggio necessario per entrare in uno degli argomenti più attuali, impegnativi e meno discussi di questo momento storico: la paura come timone sociale. “Fiabafobia” è stato uno spettacolo che ha fatto ridere e pensare.

«Grande successo per la Compagnia di Musicultura – ha ricordato l’assessore – che ci ha regalato una serata magica con lo spettacolo “Che sarebbe di noi senza canzoni“. Il pubblico ha molto apprezzato la magnifica combinazione di canzoni, musica e racconto che ha ripercorso le più suggestive pagine della musica italiana e straniera rivivendo così anche le vicende degli anni che le hanno viste nascere. Al termine del concerto c’è stato un momento dedicato al ricordo del fondatore Piero Cesanelli con un omaggio floreale alla moglie Paola Promisqui». Ha chiuso questa edizione del Festival un esilarante spettacolo di cabaret “Comedy ring”, il primo spettacolo in Italia che vede il coinvolgimento su un unico palcoscenico degli attori e dei comici dei programmi Tv “Camera Cafè”, “Zelig”, “Colorado” e “Eccezionale Veramente”. Beppe Braida, Stefano Chiodaroli, Max Pieriboni e Mauro Villata si son dati battaglia a suon di risate.

L’assessore Matteucci ha sottolineato come «Indispensabile per la crescita e la riuscita del festival è la collaborazione della nostra Pro Loco sempre super efficiente in tutta l’organizzazione e ai cui volontari va un sentito ringraziamento per il grande lavoro fatto nei giorni precedenti e durante le serate, senza di loro tutto questo non sarebbe possibile. Altri ringraziamenti vanno all’ ing. Ruggeri per aver realizzato il piano di sicurezza, a tutti i dipendenti comunali coinvolti, ai ragazzi dell’Ufficio Turistico che si sono occupati non solo di accogliere i tanti turisti ma anche della biglietteria, alle mascherine che hanno accompagnato le centinaia di ospiti, i volontari della protezione civile di Montecassiano, la Croce Rossa, gli sponsor (Co.bo, CBF Balducci, RR Italia, Bcc Recanati e Colmurano, Moscatelli, Fertitecnica Colfiorito, Campetella Robotic Center e Astea) e i soci del Fotoclub f22 che con i loro scatti hanno catturato i momenti salienti di tutte le serate.

L’amministrazione – ha concluso Matteucci – è veramente molto soddisfatta per il grande successo di questa edizione, molti commenti positivi e spettatori venuti appositamente anche da fuori regione per assistere agli spettacoli ci hanno ripagato dei tanti sforzi fatti per realizzare questo ricco calendario. Da giugno a settembre a Montecassiano ogni angolo del paese, per ben 41 serate, ha fatto e farà da palco a questa estate che è stata arricchita dalle tante iniziative di qualità musicali, teatrali, fotografiche e culturali proposte dalle associazioni locali».