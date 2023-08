In vista della stagione estiva il Comune di Pioraco ha deciso di promuovere le attività all’area aperta. Visti i numerosi turisti arrivano per godere di paesaggi naturali, l’Amministrazione ha rinnovato le aree verdi del territorio garantendo nuovi servizi anche per i più giovani. Un investimento complessivo di 19mila euro, con 5mila euro di contributi e 14mila di fondi comunali.

Due le aree verdi interessante: il parco in località Piè di Gualdo e il giardino di San Rocco dove sono state posizionate due nuove strutture ludiche ed una teleferica lunga 20 metri. Nel parco di Piè di Gualdo, ricco già di una vasta gamma di giochi anche inclusivi, spiccano una nuova piramide in acciaio zincato con funi in acciaio in treccia di polipropilene da arrampicata ed una teleferica in legno di pino nordico lunga 20 metri. Nel giardino di San Rocco è stata installata una piramide in legno di pino, con pavimentazione antitrauma, così da rendere il gioco sicuro e adatto anche ai più piccoli. L’Amministrazione, da tempo propensa alle tematiche ecosostenibili, ha scelto di realizzare giochi in legno in quanto oltre che essere ecologico ed economico, vanta peculiarità quali la durata, la durezza, la resistenza alle intemperie nonché l’estetica. I lavori sono stati affidati alla ditta Green Arreda e seguiti dall’Ufficio Tecnico-Sisma del Comune su indicazione del vicesindaco Luca Gagliardi.