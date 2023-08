Incidente oggi pomeriggio intorno alle 18 in A14. All’interno della galleria in territorio comunale di Porto Sant’Elpidio, stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, un’auto e una moto sarebbero entrate in collisione.

A riportare la peggio è stato il centauro che, dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale. Sul posto, ovviamente, anche una pattuglia della Polizia stradale, sottosezione autostradale di Porto San Giorgio, per i rilievi del caso. Inevitabile qualche rallentamento al traffico già “problematico” di suo, oggi, con la prima giornata da bollino nero in A14.