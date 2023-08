Si rifiuta di restituire l’auto aziendale al termine delle sue mansioni perché la vuole usare per tornare a casa, ne nasce una lite con i datori di lavoro, poi si scaglia con ferocia contro i carabinieri. Arrestato un 40enne operaio di origini indiane. E’ successo ieri sera a Taverne, frazione di Serravalle.

L’uomo, residente a Porto Sant’Elpidio, si trovava nei pressi dei terreni del fondo agricolo in cui lavora e voleva usare il veicolo dell’azienda per tornare nella sua abitazione, non restituendolo ai proprietari. I datori di lavoro gli hanno ribadito che il mezzo serviva solo per scopi aziendali ed è subito nata una lita accesa.

Alla vista dei militari della stazione di Visso, intervenuti per sedare l’alterco, il 40enne è andato in escandescenza e si è scagliato contro la pattuglia, colpendo con calci, pugni e morsi i carabinieri. E’ stato bloccato e arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale in attesa del processo, la direttissima si svolgerà nella mattinata odierna al tribunale di Macerata.